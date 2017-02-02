ما هي العلامات التجارية الخليجية الأغلى قيمة؟

استطاعت 4 شركات خليجية حجز مكانها إلى جانب الشركات العالمية في قائمة أعدتها مؤسسة " Brand Finance" بأغلى 500 علامة تجارية في العالم.

وأصبحت شركة "الاتصالات السعودية" أكثر العلامات التجارية العربية قيمة، مع تقدمها إلى المركز 252 عالمياً على قائمة Brand Finance لأغلى العلامات التجارية، لتصل قيمتها إلى 6.2 مليار دولار.

واحتلت "طيران الإمارات" المرتبة الثانية عربياً 264 عالمياً بقيمة 6.1 مليار دولار.

شركة إماراتية أخرى على القائمة، وهي "اتصالات" التي قفزت من المركز 404 إلى المركز 293، لتصل قيمة علامتها إلى 5.5 مليار دولار.

لوحظ دخول جديد ولكن من قطر هذه المرة، حيث احتل بنك قطر الوطني المركز 441 بقيمة 3.8 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، أزاحت "غوغل" منافستها "آبل" عن المركز الأول بعد أن احتفظت به لخمسة أعوام متتالية.

وارتفعت قيمة علامة "غوغل" بـ 24% إلى 109.5 مليار دولار.

يشار إلى أن تصنيف Brand Finance يأخذ في الاعتبار عوامل عدة، منها السياسة التسويقية للشركة والاستثمارات وشهرتها بين العلامات التجارية المنافسة وولاء العملاء ورضا الموظفين.