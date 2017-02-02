مكاسب قوية لسهم "التجاري الكويتي" بعد الأرباح الفصلية

ارتفعت أرباح "البنك التجاري الكويتي" في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 10%، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2015 لتصل إلى نحو 23 مليون دينار. وفاقت الأرباح متوسط التوقعات البالغة 19 مليون دينار.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح إلى زيادة إيرادات الفوائد والعمولات والاستثمارات في الأوراق المالية، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات هبوط القيمة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% على المساهمين عن العام الماضي، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 10%.

يشار إلى أن هذه التوزيعات أعلى من عام 2015 حيث وزع البنك أرباحاً نقدية بنسبة 13%، وأسهم منحة بنسبة 6%.

وشهد سهم "البنك التجاري الكويتي" ارتفاعات قياسية، بعد إعلان النتائج، محققاً مكاسب بـ 6.17%.

