"الحكير" تعلن آلية صرف أرباح المساهمين عن النصف الثاني

أعلنت مجموعة "الحكير" أنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2016 يوم الثلاثاء في 4 فبراير بواقع 0.65 ريال عن كل سهم وإيداعها في حسابات المساهمين الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك، وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني.

علماً أن أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداولات اليوم.

وقالت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية إنه يحق لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أي فرع من فروع البنك السعودي البريطاني "ساب" واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية أو الاتصال بالبنك.