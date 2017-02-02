"بيتك" للعربية: لا حاجة لإصدار سندات جديدة بـ 2017

أرجع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، مازن الناهض، في مقابلة مع "العربية" نمو الأرباح الفصلية بنسبة 4.9% في الربع الرابع 2016 إلى 42 مليون دينار، إلى 3 أسباب رئيسية: الزيادة في إيرادات التمويل، ولو أن الزيادة كانت تمثل 3.3% مقارنة مع العام 2015، لكن مع استبعاد تجميع "الافكو"، تبين أن الزيادة في إيرادات التمويل بلغت 13.5%.

أضف إلى ذلك، أن صافي إيرادات التشغيل بلغت 364.7 مليون دينار لعام 2016 ولكن مع استبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة، أصبح هناك نمواً في صافي إيرادات التشغيل بنسبة 8.2%.

أمّا السبب الثالث، فهو تراجع المصاريف التشغيلية إلى 295 مليون دينار بانخفاض 10.7%.

وقال إن الأعمال الخارجية تشكل 39% من صافي أرباح بيت التمويل الكويتي، في حين أن العمليات في الكويت من ضمنها المصرف والشركات التابعة تشكل 61% من صافي الأرباح.

أمّا حول تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على الأرباح المجمعة، أكد الناهض أن تميز "بيتك – تركيا" بتنوع محفظته التمويلية يشكل حائط صد أمام تأثيرات العملة، غير أنه لا يخفي أن التأثير بشكل مباشر يظهر في كفاية رأسمال وترجمة رأس المال في تركيا من الليرة التركية إلى الدينار الكويتي.

وفي حين أشار إلى أن بيتك- تركيا أصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار لغرض التمويل العام، استبعد لجوء المجموعة إلى إصدار سندات جديدة إن كان صكوكا أو زيادة رأس المال، حيث إن الوضع الرأسمالي للمجموعة هو 17.88%، وهي نسبة جيدة جداً.

ولفت إلى تراجع القروض المتعثرة على صعيد المجموعة إلى 2.58% علم 2016، مقارنة بـ 3.03% في 2015، في حين تراجعت نسبة القروض المتعثرة على صعيد بيتك الكويت إلى 1.67% مقارنة بـ 1.98% في 2015.