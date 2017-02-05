PMI: القطاع الخاص بالسعودية عند أعلى مستوى بـ17 شهرا

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي "PMI" الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، من مستوى 55.5 نقطة في شهر ديسمبر الماضي إلى 56.7 نقطة في يناير، مسجلاً بذلك أعلى مستوى في 17 شهراً.

وقد استفاد المؤشر من ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة في 14 شهراً، ونمو الإنتاج بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2015، إضافة إلى ارتفاع أعداد الموظفين .

يأتي هذا أيضاً مع التوسع القوي في أعمال التصدير الجديدة، إضافة إلى تسجيل أسرع معدل تراكم للمخزون في 16 شهرًا.

وتوقعت اللجنة المعِدّة لبيانات المؤشر، أن يستمر تحسن الظروف التجارية وأن يزداد الإنتاج خلال فترة الـ12 شهراً القادمة، وذلك بدعم من تحسّن درجة التفاؤل الإيجابي إلى أعلى مستوى في 5 أشهر.