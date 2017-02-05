السعودية تقر تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات بمكة

صدر أمر سام بالموافقة على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الحافلات في مدينة مكة المكرمة، الذي يندرج تحت مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة.

وثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة خالد الفيصل، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على المشروع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرصه على تيسير الرحلة الإيمانية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وأوضح المتحدث باسم إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، أن القرار السامي تضمن تأكيد قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالإسراع في إكمال إجراءات تنفيذ مشروع محطات الحافلات، والتعديلات اللازمة على الطرق، ليتزامن مع بدء تشغيل مشروع الحافلات.

وأضاف أن القرار أسند مهمة إكمال الدراسات والإجراءات اللازمة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ مسارات المرحلة الأولى من مشاريع النقل العام بالقطارات (المترو) في مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص، بعد اعتمادها.

مميزات المشروع

وأبان أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل النقل بالقطارات الخط الأخضر، بطول كلي 11 كيلومتراً و7 محطات، كما تشمل أيضاً تنفيذ الخط الأحمر، بطول كلي 31 كيلومتراً و14 محطة، بحسب التصاميم المعتمدة للخطوط والمحطات.

وأكد القرار السامي الكريم ضرورة الإسراع في ترسية منافسة توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن مشروع النقل العام في العاصمة المقدسة يتكون من شبكة الحافلات، التي تشمل عدداً من الخطوط والمسارات، على النحو التالي:

حافلات النقل السريع (BRT) بطول إجمالي يبلغ نحو 120 كيلومتراً، و200 موقف. والحافلات المحلية لخدمة المسجد الحرام، وتغطي بعض المناطق التي لا تخدمها شبكة القطارات أو حافلات النقل السريع، بطول إجمالي يبلغ 130 كيلومتراً، و240 موقفاً وحافلات التغذية (Feeder Buses) لمحطات القطارات، يراوح طول مساراتها ما بين 5 و10 كيلومترات، وتخدم محطات القطار.

وحافلات النقل الترددي (Shuttle Buses)، تربط بين عدد من مواقف السيارات ومحطات القطارات والحافلات.

كما يشمل المشروع من شبكة القطارات، التي تتكون من 4 خطوط يبلغ طولها الإجمالي 182 كيلومتراً، وتتضمن 88 محطة، والخطوط الأربعة، هي: الخط (أ): من طريق الليث إلى طريق السيل، مروراً بشمال الحرم (54,2 كيلومتراً - 27 محطة).

والخط (ب): من محطة الجمرات (نهاية قطار المشاعر) إلى طريق مكة - جدة السريع، مروراً بشمال الحرم (32,1 كيلومتراً و15 محطة).

والخط (ج): من طريق المدينة إلى جامعة أم القرى، مروراً بغرب الحرم، (48,1 كيلومتراً و21 محطة).

والخط (د): من طريق مكة – جدة القديم إلى شارع إبراهيم الخليل، مروراً بغرب الحرم، (47,3 كيلومتراً و 25 محطة).