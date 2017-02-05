بروج للتأمين تعلن رفع الحظر عن أسهم مؤسسين ونقل الملكية

أعلنت شركة "بروج للتأمين التعاوني" عن استلامها خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص رفع الحظر عن أسهم المؤسس شركة مجموعة البترجي الصناعية التي تملك في شركة بروج للتأمين التعاوني عدد (1,250,000) سهم تمثل نسبة (5%) من أسهم الشركة.

كما أعلنت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" رفع الحظر عن أسهم المؤسس عمر محمد جمجوم الذي يمتلك عدد (500,000) سهم تمثل نسبة (%2) من أسهم الشركة ونقل ملكيتهما إلى ياسر يوسف ناغي الذي يمتلك عدد (1,126,923) سهما تمثل نسبة (%4.51). علماً أنه سوف تقوم الشركة بمخاطبة هيئة السوق المالية للحصول على الموافقة أيضا.