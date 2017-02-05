"أسمنت ينبع" تعلن عن توزيع أرباح بـ20% عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة "أسمنت ينبع" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2016 بمبلغ إجمالي بنحو 315 مليون ريال، حيث إن حصة السهم الواحد تبلغ 2 ريال لكل سهم.

وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع تداول إلى أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157.5 مليون سهم.

ولفتت الشركة إلى أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والتي سيتم الإعلان عن موعدها فور الانتهاء من أخذ الموافقة من الجهات المعنية .

وتراجعت أرباح شركة "أسمنت ينبع" على أساس سنوي إلى 536 مليون ريال خلال عام 2016 بأكمله مقارنة بـ 806 ملايين ريال عن الفترة نفسها من العام 2015، أي بتراجع 33.5%.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" سبب انخفاض الأرباح خلال السنة الحالية مقارنة مع أرباح السنة السابقة إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة وارتفاع أسعار الوقود وتحمل السنة الحالية تكلفة برنامج التسوية المبكر ( الشيك الذهبي).

وبلغ إجمالي المبيعات خلال السنة الماضية 1286 مليون مقابل 1613 مليون ريال خلال السنة السابقة وذلك بانخفاض قدره 20% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 3528 مليون ريال في نهاية 2016 مقابل 3703 مليون ريال في نهاية السنة السابقة وذلك بانخفاض قدره 5% .