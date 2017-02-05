إلحاق المستبعدين من "الضمان" بـ "حساب المواطن"

قال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في السعودية، ماجد العصيمي، إن الشخص المسؤول عن الورثة يسجل كـ "رب أسرة"، وذلك باعتباره المسؤول عنهم شرعاً وهو من ينفق عليهم، لافتاً إلى ضرورة تسجيل ولي أمر الأسرة، الجميع كـ "تابعين له" وإن كانوا ورثة، شريطة أن يكون هو وليهم والمنفق عليهم.

وأضاف أن الورثة المتزوجين يعتبرون مستقلين بذاتهم، ويحق لهم التسجيل في برنامج حساب المواطن، حتى إن كانوا يقطنون في البيت نفسه، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتجاوز عدد الطلبات المقدمة للانضمام إلى برنامج حساب المواطن حتى أمس نحو 1.8 مليون طلب، منها نحو 1.2 مليون طلب تسجيل مكتمل.

وأكد العصيمي أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه الثلاثاء الماضي، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات البرنامج عكست "أداء طيباً" لوتيرة التسجيل في الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن البوابة الإلكترونية للبرنامج هي القناة الوحيدة لتسجيل بيانات المستفيدين، مبيناً أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات".

وأشار إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشاكل أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفياً مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@ .

وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن قد اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.