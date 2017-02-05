سناب تشات تخالف التوجه العام وتسعى لطرح أولي مبكر

قدّمت شركة "سناب تشات" طلباً لطرح عام أولي لجزء من أسهمها، ما قد يقيّمها بـ 25 مليار دولار، حيث تسعى الشركة مبدئيا لجمع 3 مليارات دولار بحسب الطلب، لكن المبلغ قد يتغير ويصل إلى 4 مليارات، بحسب مصادر.

بهذا تكون "سناب تشات" أول شركة تواصل اجتماعي تتجه نحو طرح عام منذ أكثر من 3 سنوات، عندما خطت "تويتر" هذه الخطوة.

وتخالف سناب تشات التي تأسست قبل خمس سنوات التوجه العام للشركات الناشئة والتي تنتظر عادة مدة أطول قد تصل إلى 10 سنوات قبل الطرح العام.

يذكر أن الشركة تكبدت خسائر في عام 2016، بلغت 515 مليون دولار، لتزيد خسائرها، مقارنة بعام 2015 عندما كانت 382 مليون دولار.