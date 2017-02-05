"التجارة" تراجع الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين

التقى وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ وفريق عمله، وذلك في إطار بحث سبل التعاون لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر:" جزيل الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية وفريق عمله.. اجتمعنا اليوم لاستكمال أعمال الشراكة نحو تحسين بيئة الأعمال التجارية".

وتابع:"إلى جانب تجهيزات إصدار الرخص الفورية لبدء الأنشطة التجارية، وتقليص مدة اعتماد تقسيم مخططات الأراضي ومراجعة الاشتراطات للتسهيل على المستثمرين".