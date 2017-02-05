تدشين المرحلة الأولى لقطار الشمال بالسعودية نهاية الشهر

كشف رئيس هيئة النقل العام السعودي، والمشرف على شركة "سار"، رميح الرميح عن انطلاق المرحلة الأولى لقطار الشمال نهاية شهر فبراير الجاري، وأن الأسعار خلال أول شهرين من الانطلاق ستكون بسعر ثابت وترويجي، وستكون في متناول الجميع، بالإضافة إلى تغطيتها لتكاليف الشركة المشغلة.

وأضاف الرميح أن المرحلة الأولى ستشمل محطات الرياض- المجمعة - القصيم، مضيفاً أن معهد "سرب" التابع للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية قام بتخريج أول دفعة من قادة القطارات من السعوديين وفنيي الإشارات والتوجيه والتحكم، حيث إن نسبة السعودة بلغت 97%، بحسب ما ورد في صحيفة "الرياض".

وأشار إلى أن "سار" أعلنت مؤخراً عن اكتمال مشروع ربط مدينة وعد الشمال وتجربة أولى لعربات نقل الكبريت المصهور بالقطارات.

والقطار يربط الرياض بالقريات مروراً بكل من المجمعة والقصيم وحائل والجوف.