بورصات عالمية تُغري أرامكو لاستقطاب إدراجها العملاق

تستمر البورصات العالمية بمحاولة إغراء أرامكو السعودية لإدراج أسهمها فيها، حيث نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن سنغافورة تدرس تقديم عروض من شأنها جلب أرامكو لبورصتها.

من بينها بأن تستثمر إحدى الشركات الحكومية في سنغافورة بالطرح الأولي بحيث تصبح مستثمراً أساسياً، إضافة إلى تعاون محتمل بين الحكومتين السنغافورية والسعودية لاستثمارات مستقبلية.

من جهة أخرى، أشارت مصادر أخرى إلى أن أرامكو عينت أربعة بنوك لتقديم المشورة على إصدار سندات أو صكوك، حيث عينت HSBC والرياض كابيتال لترتيب إصدار صكوك أو سندات مقومة بالريال قبل نهاية يونيو المقبل، كما عينت الأهلي كابيتال والإنماء للاستثمار لترتيب إصدار دولاري.

تأتي الصكوك كجزء من خطة أرامكو لإصدار أدوات دخل ثابت بما قد يصل إلى عشرة مليارات دولار هذا العام.