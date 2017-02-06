تعرف على التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة "تداول"

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" وذلك لمدة 3 سنوات.

ويضم مجلس الإدارة، عبد العزيز الفريح ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي ، وعبد الرحمن المفضي ممثلاً لوزارة المالية، وسهيل أبانمي ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، إضافة إلى سارة جماز السحيمي، وطارق السديري وعلي القويز وعبد العزيز بن حسن كممثلين عن شركات الوساطة المرخص.

كذلك يضم المجلس خالد بياري الرئيس التنفيذي لـ STC وريان بن محمد فايز، الرئيس التنفيذي لصافولا، كممثلين عن الشركات المساهمة المدرجة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا" وملحقيها الأول والثاني، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين السعودية وأميركا لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا"، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 2 / 1438هـ .

وأقر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة 3 سنوات برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة، وعضوية ممثلين عن: وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق الاستثمارات العامة، وعضوية ممثلين عن القطاع الخاص، وهم : المهندس علي بن صالح البراك، والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، والمهندس عمر بن نبيل الخضيري.