كيف تتعامل متاجر التجزئة مع الطلب على المنتجات العضوية؟

في ظل عزم شريحة أكبر من السكان لعيش حياة صحية أكثر من أي وقت مضى، هناك تزايد في الطلب على المنتجات العضوية لامسته متاجر التجزئة وتوجهت لتلبيته.

يقول المدير التنفيذي الإقليمي للإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة ميغيل بوفيدانو إن مبيعات المنتجات العضوية شهدت نمواً يتجاوز 200%، وهي تساهم بنحو 5% من إجمالي مبيعات المنتجات الاستهلاكية.

بدورها، تشير مديرة الاتصال لدى متاجر سبينيس كوليت شانون إلى أن الطلب على هذه المنتجات يتجاوز 10% ولذلك "نعمل على توفير خيار عضوي لكل منتج على الرفوف"، لافتاً إلى أن العملاء يطالبون بالمنتجات العضوية إضافة إلى حاجتهم لمعرفة مصدر هذه المنتجات.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الدليل العالمي لتجارة المنتجات العضوية، بلغت قيمة سوق المأكولات والمشروبات العضوية الجاهزة في الإمارات 20 مليون دولار في 2015 ما يضعها في المرتبة الـ 38 عالميا في حين في الكويت لامست 10 ملايين دولار.

ووفق متاجر التجزئة الكبرى المنتجات التي تشهد الطلب الأكبر هي المنتجات الطازجة كاللحوم والفاكهة والخضار.

وفي هذا السياق، يؤكد بوفيدانو أن مبيعات الفاكهة والخضار العضوية نمت بـ 90% خلال العام الماضي، والمفاجئة السارة تمثلت بقفزة المبيعات بأكثر من 400% خلال أول أسبوعين من العام 2017 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من 2016 .

ولكن رغم ذلك تبقى تكلفة شراء هذه المنتجات أعلى من نظيراتها التقليدية.

توافق شانون أن المنتجات العضوية بطبيعتها أكثر تكلفة لأن الحصول على عائد على هذا الاستثمار يستغرق وقتا أكثر وهذا ينطبق على تربية الماشية التي تترك لتنمو طبيعيا وأيضا على طرق الزراعة الخالية من المواد الكيمياوية والمبيدات.

والحل برأيها يمكن بالتعاون مع المزارعين المحليين لشراء منتجاتهم وتسويقها "وقد أنشأنا نادي المزارعين الإماراتيين لضمان جودة ما نضعه على رفوفنا، ومع قدرتنا تأمين المنتجات من مجموعة أوسع من المزودين من حول العالم وبحسب الموسم نستطيع عندئذٍ تخفيض التكلفة على العميل".

لا يخفي بوفيدانو أن الحكومة تقوم بعمل جيد في المزارع الصغيرة، لافتاً إلى أن ماجد الفطيم للتجزئة قد وقعت اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهدف للتعاون في وضع معايير الجودة وتأمين منصات لعرض منتجاتهم في متاجر كارفور .

غير أن التحدي الأكبر بحسب الخبراء الحفاظ على معروض كاف ومتنوع من هذه المنتجات لتلبية الطلب من جانب العملاء.