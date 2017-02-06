أبرز 3 فوائد لتسجيل منشآت الوساطة العقارية في إيجار

قال المدير العام لشركة "بصمة" لإدارة العقارات خالد المبيض إن خطوات تنظيم السوق العقاري في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق، واصفاً قدوم وزارة الإسكان على فتح باب التسجيل لمنشآت الوساطة العقارية لتحديد أهليتها للانضمام لبرنامج إيجار بـ"الإيجابية" كونها ستسهم في تصحيح التشوهات التي يعاني منها القطاع.

وأكد المبيض في مقابلة مع "العربية" أن توثيق عمليات التأجير ستوفر الكثير من الوقت والجهد والمال على المتعاملين.

وأوضح أن الهدف من المنصة الإلكترونية لتوثيق كافة عقود الإيجار السكنية والتجارية يترجم في عدة أمور:

أولاً- التأكد من هوية المؤجر والمستأجر، والتحقق من مدة أهلية المالك للتأجير.

ثانياً- الضمانة بعدم تأجير أي وحدة سكنية لشخص مطلوب أمنياً أو مخالف للنظام.

ثالثاً- التأكد من أن المكتب العقاري يمتلك رخصة، التي تشكل نافذة للوصول إلى النظام الإلكتروني "إيجار".