2.2 مليار دولار القيمة الرأسمالية لمجموعة "GFH "

أوضحت مجموعة " GFH " في بيان لها أنه تم تقييمها بقيمة 2.2 مليار دولار، بحيث يبلغ قيمة السهم ما يعادل 3.5 درهم ، بالتالي قررت GFH إصدار أسهم جديدة بنفس السعر مقابل الاستحواذ على أصول بنى تحتية تعتزم المجموعة القيام بها.

وأشارت الشركة إلى أن المخصصات التي أعلنت عنها للعام الماضي البالغة حوالي 220 مليون دولار، تخص جميع شركاتها، وأنه تم تجنيب 170 مليون دولار منهم لـ GFH كمبلغ احتياطي نتيجة الاستردادات الكبيرة التي تم تحصيلها، والذي سيتم استرداده اعتمادا على أداء الأصول المعنية.

وحققت مجموعة GFH أرباحا صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 213.2 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 9.6 مليون دولار.

وبلغت أرباح المجموعة الصافية بنهاية العام الماضي بلغت 217 مليون دولار مقارنة بخسائر صافية تكبدتها المجموعة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه بلغت 5.5 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال وذلك عن العام الماضي.