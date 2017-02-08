ارتفاع أرباح "سوفت بنك" اليابانية 71% بالربع الثالث

أعلنت شركة "سوفت بنك" اليابانية للاتصالات ارتفاع أرباح التشغيل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي بنسبة 71.2% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 295.7 مليار ين أيّ 2.6 مليار دولار بفضل المبيعات القوية لقطاع الاتصالات وتحسن معدل ربحية استثماراتها في شركة الهاتف المحمول الأمريكية "سبرنت". كما سجلت الشركة اليابانية أرباحا صافية بقيمة 91.2 مليار ين خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل 3.2 مليار ين خلال الفترة نفسها من عام 2015، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 0.6% إلى 2.3 تريليون ين.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية "ماسايوشي صن" قد التقى في ديسمبر الماضي بالرئيس الأميركي المنتخب في ذلك الوقت دونالد ترمب في نيويورك وتعهد باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى رفض "صن" اليوم التعليق على قرار الرئيس الأميركي المثير للجدل حظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

واعتبر محللون لقاء "صن" مع "ترمب" في ديسمبر الماضي خطوة للتقرب من الرئيس الأميركي في الوقت الذي تسعى فيه "سبرنت" إلى الاندماج مع منافستها "تي موبايل" التابعة لمجموعة "دويتشه تيليكوم" الألمانية في الولايات المتحدة وهي الصفقة التي عارضها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.