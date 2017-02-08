اختراقات أمنية للبنك التجاري..واتحاد مصارف الكويت يرد

أكد اتحاد مصارف الكويت أنه لا صحة لإشاعات عن قرصنة تطبيقات يستخدمها عملاء البنوك، باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري الكويتي بشأن تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبمبالغ زهيدة.

ونفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ماجد العجيل، في تصريح صحافي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من اختراق بعض الهاكرز لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وأضاف أن البنك التجاري اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع حسابات البنك وعملائه، مؤكداً حرص البنوك المحلية على عدم تعرض أي عميل من عملاء البنوك لأي خسائر مالية.

وأوضح العجيل أن الشبكات الإلكترونية وأنظمة المعلومات لدى البنوك الكويتية تتمتع بمستويات عالية من الحماية، حيث تستخدم أنواعاً متقدمة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في مجال حماية وأمن المعلومات وفقاً للمعايير العالمية المتبعة لمراقبة أي من وسائل الاحتيال للحماية من محاولات الاختراق والقرصنة.

وأكد حرص البنوك المحلية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية، مشيرا إلى أنها تبذل قصارى جهدها في متابعة أي تطورات تقنية للحيلولة من دون حدوث مثل هذه العمليات.

وأضاف أن البنوك تبذل كافة الجهود اللازمة مصرفيا وأمنيا لتتبعها حال اكتشافها والتوصل إلى مرتكبيها بالتعاون مع الجهات المعنية.

"البنك التجاري".. محاولة اختراق خارجي

بدوره، قال البنك التجاري الكويتي في بيان، إنه واجه محاولة اختراق خارجي للدخول على عدد محدود جدا من الحسابات، وقد بادر البنك على إثر ذلك إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تمكين المخترقين من الوصول إلى حسابات العملاء.

وأضاف أظهرت عملية المراجعة الأولية محدودية الحسابات التي قد تكون تعرضت لهذه المحاولة، كما أن مبالغ هذه العمليات تعتبر مبالغ زهيدة.

وأشار إلى أن البنك أنه قام بالتواصل مع الجهات الأمنية لكي تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بحقوق عملائه وضمان سلامة حساباتهم وأموالهم لدى البنك، وأنه يحتفظ بأنظمة رقابة وحماية متطورة وفق أفضل الممارسات.

ويجدد البنك نصيحته لعملائه من حاملي البطاقات المصرفية بضرورة تغيير الرقم السري الخاص ببطاقتهم بشكل مستمر، وذلك عبر أجهزة السحب الآلي. كما يهيب بعملائه بالتواصل مع مركز الاتصال فور ملاحظة أي عملية غير طبيعية تمت على حسابهم.