مالية فرنسا:الأسواق تخسر بالرهان على فوز اليمين المتطرف

أعلن وزير المالية الفرنسي، ميشال سابين، أن زعيمة اليمين المتطرف، ماري لوبان، لن تفوز أبدا بانتخابات الرئاسة الفرنسية، مضيفا أن الأسواق المالية ستتكبد خسائر كبيرة إذا راهنت على تراجع أسعار الأصول الفرنسية.

وأوضح وزير المالية الفرنسي أن بعض المستثمرين لا يفهمون النظام الانتخابي الفرنسي الذي بحسبه، يضمن فوز أي شخص سيواجه لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات بأغلبية تقارب 70%.

يشار إلى أن حالة عدم اليقين حيال الانتخابات الفرنسية، التي ستجري على دورتين في 23 من أبريل و7 من مايو، رفعت العلاوة التي يطالب بها المستثمرون لشراء السندات الفرنسية مقابل تلك الألمانية إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.