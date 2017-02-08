تعيين جدوى للاستثمار مستشارا لخصخصة 5 أندية سعودية

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن الحكومة قد اختارت شركة جدوى للاستثمار للمشورة في تخصيص 5 أندية على الأقل من الدوري الممتاز لكرة القدم ، ما يؤكد أن عملية خصخصة أندية كرة القدم السعودية تتقدم بخطى ثابتة.

وكانت الحكومة قد أرسلت طلبات الشهر الماضي للبنوك والشركات المالية لتقديم عروض المشورة في هذا الموضوع.

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر قولها إن السعودية دعت البنوك لتقديم عروض من أجل تقديم المشورة حول بيع ما قد يصل إلى 5 أندية لكرة القدم من بينها النصر والهلال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل أداء الأندية إلى الربحية.

ومن بين البنوك التي دعتها الحكومة السعودية، بحسب المصادر، السعودي البريطاني والسعودي الفرنسي كابيتال، متوقعة إتمام أول عملية بيع بحلول نهاية هذا العام.