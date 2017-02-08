حساب المواطن: تحديث بيانات مستفيدي الضمان الأحد المقبل

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن لجنة وزارية مشكلة من وزارات الاقتصاد والتخطيط والمالية والعمل ستنظر في حالات المواطنين المقترضين من المصارف والمؤسسات التمويلية.

وأشار المشرف العام على برنامج حساب المواطن ماجد العصيمي إلى أن الدعم المقدم لرب الأسرة المبتعث سيقتصر على أفراد الأسرة المقيمين داخل السعودية، وأن رب الأسرة يمكنه الاستفادة من البرنامج عقب عودته إلى المملكة، بحسب الاقتصادية.

ونوه العصيمي إلى أن الباب سيفتح الأحد المقبل لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم في حساب المواطن، نافيا ما تردد بفرض عقوبات على من يدخل معلومات خاطئة عند التسجيل، مؤكدا أن العقوبة ستطال من يزور الوثائق للتحايل والتسجيل في البرنامج، ومن يقع في خطأ أثناء التسجيل سيتم إشعاره بذلك.