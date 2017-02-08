قطر تبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة الأميركي

المصدر: الدوحة - أ ف ب

أعلن وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة أن بلاده الغنية بالغاز والنفط تبحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة الأميركي.

وقال السادة، في لقاء صحافي في الدوحة، "لدينا علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات"، مضيفا أنه "في قطاع الطاقة، لدينا شركات عملاقة تعمل في قطر مثل إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، شيفرون فيليبس ".

وتابع الوزير "استثمرنا في الولايات المتحدة ونحن نبحث عن فرص جديدة للاستثمار في هذا البلد".

وحول تأثير السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة العالمية، أكد السادة أن الإدارة الجديدة ستتبع حتماً سياسة اقتصادية محافظة.

وكانت قطر أعلنت في 2015 عن استثمار 35 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال خمس سنوات. وكان استحوذ جهاز الاستثمار التابع للحكومة القطرية في 2016 على 10% من شركة "امباير ستايت"، مالكة المبنى الشهير في مدينة نيويورك الحامل الاسم نفسه.