"التجارة": مكافحة التستر التجاري تسهم في توليد الوظائف

أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي على ضرورة العمل للوصول لحلول جذرية للقضاء على التستر التجاري، مشيرًا إلى أن مكافحة التستر التجاري أمر هام وحيوي لتحسين الاقتصاد وتوليد الوظائف.

ولفت إلى أن من أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني2020، برنامج مكافحة التستر التجاري لإيجاد حلول ناجعة للقضاء عليه.

وبيّن القصبي، خلال مشاركته أمس في ورشة عمل عصف ذهني نظمتها الوزارة لمناقشة التستر التجاري وأفضل السبل والحلول للقضاء عليه، أن منظومة التجارة والاستثمار بالتعاون وبالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لن تألو جهدًا في سبيل مكافحة التستر التجاري في إطار سعيها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تماشيًا مع رؤية 2030.

وحث وزير التجارة والاستثمار المشاركين في الورشة التي شارك فيها كبار مسؤولي الوزارة وممثلين من وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والمالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار، على "التفكير خارج الصندوق" والتعاون وتبادل الرؤى والمقترحات للخروج بأفكار وبرؤية واضحة حول أبرز التحديات، التي تواجه مكافحة التستر التجاري والسبل المثلى للقضاء عليها.