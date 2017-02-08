"حساب المواطن" دعم أسرة المبتعث المقيمة في السعودية

كشف مصدر مسؤول في برنامج "حساب المواطن" عن أن أسرة المواطن "المبتعث" التي تقيم في المملكة العربية السعودية، يحقّ لها التسجيل في حساب المواطن والحصول على البدل المالي لدعم الطاقة، بينما المبتعث ربّ الأسرة لا يستحق الدعم باعتبار أنه مقيم خارج البلاد، ويحصل على الدعم عند عودته واستقراره في وطنه.

وأوضح أن النظام يسمح بتسجيل كافة المواطنين بمن فيهم الفقير والغني، إلا أنه لا يدعم إلاّ المستحقين، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وأوضح المصدر أن المرحلة الحالية هي مرحلة التسجيل، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة ترفع بيانات المواطنين إلى اللجة الوزارية المشكلة من المقام السامي لوضع سياسات البرنامج، والتي بدورها تضع الخطوط العريضة، وهي شرعت في وضع ملامح السياسات، بالإضافة إلى أنه يتم حالياّ تحليل البيانات، مبينا أن قرار موعد الصرف سيصدر من المقام السامي بعد الانتهاء من العمل وظهور النتائج.

وبين أن التسجيل في حساب المواطن يسير بصورة ممتازة منذ تدشينه، مبينا أنه في المرحلة الحالية لن يتم طلب تقديم أي مستندات في الوقت الحالي، حيث سيعطى المتقدمون الفرصة الكافية لتوفيرها وسيتم التواصل معهم في وقت لاحق لإبلاغهم بتاريخ إرفاق هذه المستندات.

وأشار المصدر إلى أنه في حال وجود استفسارات أو مشكلات أو شكاوى بشأن التسجيل في برنامج حساب المواطن فإنه يمكن التواصل هاتفيا مع مركز الاتصال على 19912، أو مع حساب البرنامج في تويتر citizenaccount@.

من جانبه، حذر أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عمر الخولي، من اخفاء المعلومات سواء لعدم الافصاح عن الدخل أو إدخال معلومات مغلوطة أو كاذبة، ربما تأخذ حكم التزوير، وبالتالي يخضع صاحبها إلى العقوبة التي نصت في النظام ووضعت الحد الأعلى في الغرامة والسجن.

وطالب جميع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل الإفصاح عن دخلهم وكل المعلومات المطلوبة منهم، لأنه لابد أن يكشف أمره، لقوة الرقابة على الحسابات المصرفية، متوقعا أنه ربما يقع بعض المواطنين لجهلهم في العقوبة.