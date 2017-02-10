2.67 مليون طلب تسجيل مكتمل في حساب المواطن

كشفت الإحصائيات الأخيرة للمسجلين في برنامج حساب المواطن في السعودية، الجمعة، ارتفاع عدد المسجلين إلى 2.67 مليون شخص اكتملت طلباتهم.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، فقد بلغ عدد الأسر السعودية التي سجلت في البرنامج 1.35 مليون أسرة.

وحساب المواطن هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، من خلال تقديم بدل نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين.

وكان إلحاق جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في برنامج حساب المواطن اكتمل الأحد الماضي، ويمكن للمسقَطين من برنامج الضمان الاجتماعي التسجيل ببرنامج حساب المواطن، في حال انطباق جميع شروط برنامج حساب المواطن عليهم.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.