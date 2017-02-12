القرقاوي: هدفنا صياغة مستقبل ذكي في القطاعات الاقتصادية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، محمد القرقاوي، إن أهمية القمة العالمية للحكومات تكمن في تحولها إلى منصّة تناقش قضايا العالم وقضايا الحكومات، مستقبلاً سواء التّحديات أو الفرص أو سيناريوهات المستقبل، لافتاً إلى أن المنظمات العالمية باتت شريكة في القمة سواء الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنتدى الاقتصادي العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأوضح القرقاوي في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن المستقبل قائم على التكنولوجيا في جميع القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من القمة العالمية هو تواجد صُنّاع القرارات في 139 حكومة مع أفضل العقول على مستوى العالم لصياغة المستقبل القائم على التكنولوجيا سواء في القطاع الاقتصادي أو التعليمي أو الطبي.

ونوه القرقاوي بالدور الذي قام به أصحاب العقول مع تواجد التكنولوجيا سواء رئيس شركة أوبر الذي أحدث ثورة في مفهوم النقل، أو مؤسس تطبيق "لينكد إن" الذي يغيّر مفهوم التوظيف.