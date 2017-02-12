المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ11 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري اليوم، أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة الذي يصعد بنسب قياسية.

وأوضح البنك المركزي المصري أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5.75 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339 مليار جنيه بالعام المالي السابق.

وتستهدف وزارة المالية المصرية إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 299 مليار جنيه بالربع الثالث من العام المالي 2016-2017، بارتفاع 6.4%.