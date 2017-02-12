السعودية.. مركز لريادة الأعمال وخدمات جديدة غير مألوفة

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية اتفاقية شراكة مع كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية.

وتنص على إعفاء روّاد الأعمال من دفع إيجار المكاتب لمدة 5 أعوام، فضلاً عن تقديم مزايا سكنية تمكنّ السعوديين من التملك داخل المدينة الاقتصادية، إلى جانب تقديم خدمات إضافية مثل تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية على رسوم إصدارها.

وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان، في حديث مع العربية، أن الاتفاقية سيستفيد منها مئات السعوديين مبدئياً، وسيرتفع عدد المستفيدين إذا ازداد الطلب.

وأوضح السليمان أن الهيئة تعمل على تسهيل كافة المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة برواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستقدم خدمات كبيرة لرواد الأعمال، لتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم، ومبيناً حرص الهيئة على تحفيز كافة الجهات على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي حين أشار إلى أن مركز ريادة الأعمال سيضم حاضنات ومسرّعات أعمال وخدمات جديدة غير مألوفة في السعودية، لفت إلى أنه يستهدف المنشآت سريعة النموّ والشراكات بين المستثمرين السعوديين والأجانب.

تهدف الاتفاقيات مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتأمين مساحات إضافية حسب الطلب، بحسب السليمان، مشيراً إلى أنه سيتم تأمين كل الخدمات المشتركة المتعارف عليها في القطاع الخاص بتكلفة أقلّ.