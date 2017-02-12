ما هي الحوافز الجديدة للمستثمرين في المدينة الاقتصادية؟

قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد إن المساحة الممنوحة لرواد الأعمال تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيراً إلى إمكانية رفعها إلى أكثر من 30 ألف متر مربع إذا دعت الحاجة.

وأكد الرشيد "سنقدّم حزمة من التسهيلات والحوافز منها مكاتب مجانية وسكن وتعليم".

بدوره، أكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال أنه من خلال البرنامج، ستعمل الهيئة على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.