مفاجأة.. 45% من الوظائف الحالية ستتبخر مستقبلا

أكد رئيس جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأميركية جوزيف عون أن العالم اليوم يشهد تحولات تكنولوجية كبرى من شأنها أن تغير ملامح سوق العمل بشكل قد يلغي ما يقرب من 45% من الوظائف الموجودة حالياً ويستبدلها بمجموعة من الوظائف الجديدة التي تتطلب بدورها مهارات وأدوات مختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "ما هو النموذج المستقبلي للتعليم العالي؟" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة المنعقدة في دبي.

وناقش عون أهم ملامح المستقبل وأفضل السبل التي يمكن لمنظومة التعليم العالي في العالم أن تتبناها للتكيف مع المتغيرات وللتصدي للتحديات الماثلة.

وقال: "هناك نوعان من الطلبة، الأول هو طالب العلم الذي قضى سنوات طويلة في التعلّم لكن تنقصه خبرات حياتية وعملية كثيرة، وهناك النوع الثاني الذي قضى في سوق العمل سنوات طويلة ولم يعد يجد الوقت الكافي لإضافة معارف جديدة إلى ما تعلمه قبل أن يدخل إلى الحياة المهنية، لكن مع ما يحمل لنا المستقبل من تحديات قد تغير ملامح سوق العمل فلابد أن نبدأ بتهيئة التلاميذ من اليوم لكي يتأقلموا مع تلك المتغيرات من خلال الإلمام بمواضيع شتى تعزز من مهاراتهم وإمكانياتهم على المنافسة في السوق".

وأضاف: "إن ما يميز الإنسان عن الآلات هو والروبوتات هي القدرة على خلق مفاهيم جديدة وأفكار والتعامل معها، وتطوير المهارات والأساليب الخاصة بالاستفادة منها في الحياة، لكن الشكل الحالي للنظام التعليمي في العالم لا يركز على تقوية وتعزيز هذه الخواص الإنسانية".

وأشار عون إلى كثرة النقاشات والحوارات التي تتناول مستقبل الإنسان على الأرض في ظل التطورات التكنولوجية، لكنه برأيه أهم خطوة الآن هي أن يضع أصحاب القرار والمسؤولون خطة تتضمن خطوات واضحة نحو مستقبل الإنسانية في مجال التعليم والعمل.