"المملكة القابضة" تبادل أسهمها مع حصة في والت ديزني

أعلنت شركة المملكة القابضة عن إتمامها صفقة مع شركة والت ديزني "Walt Disney Company"، وهي شركة أميركية مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE، الأول من أمس.

وتنص الصفقة، بحسب ما ورد في بيان للشركة على موقع "تداول"، على أن تقوم شركة المملكة القابضة بتبادل 70,502,859 سهم بقيمة إجمالية حوالي 566 مليون ريال سعودي تمثل 9% من حصتها البالغة 10% في شركة يورو ديزني "ديزني لاند باريس" EuroDiseny S.C.A، مع حصة معادلة للقيمة في شركة والت ديزني Walt Disney Company.

وبهذه الصفقة تحقق شركة المملكة القابضة أرباحا صافية بلغت حوالي 228 مليون ريال سعودي، ستنعكس مباشرةً على القوائم المالية لشركة المملكة القابضة في الربع الحالي من العام.

وعلى إثر هذه الأخبار، شهد سهم "المملكة القابضة" ارتفاعات ملحوظة، محققا مكاسب بنحو 4.89%.