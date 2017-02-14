أبوظبي الإسلامي للعربية: لا صحة لعملية دمج مع بنوك أخرى

نفى الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طِراد محمود في مقابلة مع "العربية" الإشاعات التي تتحدث عن عمليات دمج مرتقبة بين بنك أبوظبي الإسلامي مع البنوك الأخرى، واضعاً هذه الأنباء في خانة "الشائعات" غير الصحيحة لا أكثر.

من جهة أخرى، أكد محمود أن البنوك الإسلامية تتميز بتمويل الأصول إن كانت ثابتة أو متحركة بالتالي فإن الحديث عن انكماش على القطاع العقاري "لا صلة له بالواقع".

ومن ناحية النمو في محفظة الإقراض للأفراد، توقع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن يشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعاً في الخسائر الائتمانية في القطاع المصرفي في أبوظبي بشكل عام.

ووصف أرباح البنك في الربع الرابع من العام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016 بـ"المتميزة" ، وهي تعود إلى عمليات ربحية غير متكررة.

وتظهر البيانات المالية، تراجع أرباح "أبوظبي الإسلامي" الفصلية 5% إلى 455 مليون درهم، في حين ارتفعت 1% خلال العام 2016 إلى 1.95 مليار درهم.