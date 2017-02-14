البنك الدولي يبدي رغبته بالمشاركة في رؤية السعودية 2030

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المملكة والبنك الدولي.

وقد أشاد رئيس البنك الدولي خلال اللقاء، برؤية السعودية 2030، معرباً عن استعداد البنك للمشاركة في تحقيق أهداف الرؤية.

وكانت السعودية أطلقت في 25 أبريل 2016 خطتها المستقبلية، المسماة "رؤية 2030"، وتتضمن "برنامج التحول الوطني"، الذي يعتبر من أهم برامجها.

ونظم الخطة "مجلس الشؤون الاقتصادية"، الذي يترأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعرضت الخطة على مجلس الوزراء السعودي، وتمت الموافقة عليها في يونيو من العام الماضي.

وكانت السعودية عرضت "رؤية 2030" أمام اجتماع وزراء العمل لمجموعة العشرين في العاصمة الصينية بكين، في 11 يوليو 2016.