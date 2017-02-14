العبار لـ"العربية": لا نية لبيع "ريل سينما"

قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار في مقابلة مع "العربية" إن السبب وراء التحسن الملحوظ في إيرادات الشركة خلال العام 2016 يعود إلى نمو أعمال الشركة من حيث حجم المبيعات والتحسن في حساب الأرباح والخسائر.

وكشف العبار عن ارتفاع حجم المبيعات 39% في العام 2016 مقارنة مع العام 2015.

وفيما أشارت الشركة إلى إيراداتها المستمرة من قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه استقرت عند نحو 6 مليارات درهم، بما يعادل 38% من مجمل الإيرادات، أكد العبار أن نسبة مساهمة قطاع الضيافة من إجمالي إيرادات الشركة سترتفع إلى 52% خلال العامين المقبلين مع افتتاح الفنادق الجديدة.

وفي حين أكد العبار أن فندق THE ADDRESS الذي تعرض للحريق سيفتح أبوابه من جديد في نهاية العام الجاري، نفى أيّ نية لقدوم الشركة على بيع "ريل سينما".

وأرجع العبار ارتفاع كلفة المبيعات بنسبة 24% إلى زيادة المصاريف "إذ كلما زادت المبيعات، زادت المصاريف والتي هي عبارة عن تكاليف السماسرة والأموال التي تدفعها إعمار للشركات العقارية المسؤولة عن تنظيم البيع".

وارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية بنسبة 56% في الربع الرابع من العام الحالي، لتتجاوز 1.61 مليار درهم، بالتماشي مع التوقعات.

واستفادت الشركة من تحصيل 1.1 مليار درهم من التأمين على الحريق الذي تعرض له فندق THE ADDRESS في رأس سنة 2015. كما استفادت من ارتفاع الإيرادات الفصلية بنسبة 16% لتصل إلى 4 مليارات و437 مليون درهم.

وعلى مدى العام 2016 بأكمله، ارتفعت أرباح إعمار بنسبة 28% لتصل إلى 5 مليارات و233 مليون درهم.

وسجلت إيراداتها السنوية ارتفاعاً بنسبة 15% إلى 15 ملياراً و540 مليار درهم. كما لفتت الشركة إلى ارتفاع مبيعاتها العقارية السنوية في دبي بنسبة 41% لتصل إلى 14.4 مليار درهم.