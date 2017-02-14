الكويت تستعد لأول إصدار دولي بـ 10 مليارات دولار

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن مسؤولين كويتيين سيبدأون جولة للقاء المستثمرين الدوليين الشهر المقبل، تمهيداً لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار في أول إصدار للسندات الدولية لتمويل عجز الموازنة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجولة ستشمل لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس خلال الفترة بين 5 و12 مارس المقبل، على أن تُستَكمَل عملية بيع السندات في نهاية مارس أو مطلع إبريل المقبلين.

واستعانت الحكومة الكويتية بـ 6 مصارف منها سيتي جروب، وجي بي مورغان تشيس، واتش اس بي سي كمديرين للإصدار.

كما تم اختيار كل من دوتشيه بنك وستاندارد تشارترد بنك وشركة الوطني للاستثمار كمستشارين للإصدار.