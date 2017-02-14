بالأسماء.. تعرف على الوزراء الجدد في مصر

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الجديد، حيث ضم التعديل 9 حقائب وزارية، وتعيين 4 نواب لوزراء المجموعة الخدمية.

وأسماء الوزراء الجدد شهدت تغيير 9 حقائب وزراية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى 4 نواب لوزيري الزراعة والتخطيط، كالتالي:

د. عبدالمنعم عبدالودود محمد البنا - وزير الزراعة

المستشار عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة - وزير شؤون مجلس النواب

د. سحر أحمد عبدالمنعم نصر - وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

د. علي السيد علي مصيلحي - وزير التموين والتجارة

د. محمد هشام زين العابدين الشريف - وزير التنمية المحلية

د. هالة حلمي السعيد يونس - وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

د. خالد عاطف عبدالغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. طارق جلال شوقي أحمد شوقي - وزير التربية والتعليم الفني

المهندس هشام عرفات مهدي أحمد - وزير النقل.

أما عن نواب وزيري الزراعة والتخطيط، فهم:

د. محمد عبدالتواب حسن السيد - نائب وزير الزراعة وشؤون الاستصلاح الزراعي.

د. منى محرز علي حسنين - نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج.

د. صفوت عبدالحميد الحداد أحمد حماد - نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة.

د. صلاح عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن - نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري.