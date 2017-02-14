صفقة جديدة بمليار دولار لمساهمي الأقلية في "أمريكانا"

قالت مصادر مسؤولة في حديث خاص لـ"العربية" إن نسبة الأسهم المجمعة من حصص الأقلية في شركة أمريكانا ستتخطى 85% من حصص الأقلية أو نحو 110 ملايين سهم.

وسيترتب على شركة ادبتيو التي قدمت عرضا إلزاميا قبل شهر لمساهمي الأقلية، تنفيذ صفقة جديدة في البورصة لشراء هذه الحصص بما لا يقل عن مليار دولار.

وعلمت "العربية" أن تحويل المبالغ لحساب المساهمين سيستغرق نحو شهر.

وتبلغ نسبة الأقلية في أمريكانا 33% تعادل نحو 130 مليون سهم بعد أن استحوذت شركة ادبتيو في نوفمبر الماضي على حصة مجموعة الخرافي البالغة 67% بسعر 2.65 دينار للسهم.

يشار إلى أن عدد الأسهم المستجيبة لعرض الاستحواذ على أمريكانا يقدر بـ107، ونسبة هذة الأسهم من إجمالي الأسهم المصدرة 26.634%.