"طرق دبي" تتفق على شراء 200 مركبة كهربائية من تيسلا

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها اتفقت على شراء 200 مركبة كهربائية من تيسلا، وذلك بعد يوم من إعلان شركة صناعة السيارات أنها ستفتح أول مكتب لها بالشرق الأوسط في دبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تعاقدت على شراء مركبات صالون من طراز إس ومركبات رياضية متعددة الأغراض من طراز إكس لتستخدمها في مؤسسة تاكسي دبي التي تشغل خدمات سيارات الأجرة في الإمارة.

ووقع اتفاقية شراء المركبات المؤسس والرئيس التنفيذي لتيسلا إيلون ماسك ومدير عام هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير على هامش مؤتمر في دبي، وفقاً للبيان.

وأعلن ماسك في المؤتمر أمس الاثنين عن فتح المكتب في دبي.