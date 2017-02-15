اليمن..انعدام الأمن الغذائي وصعود "صاروخي" بأسعار السلع

تشهد المدن والمحافظات اليمنية ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تراجع قيمة الريال اليمني وارتفاع سعر الدولار في السوق المصرفية، وهو ما دفع أكثر من 60% من الأسر اليمنية إلى الحد من كميات الطعام المستهلكة أو حتى تقليل عدد وجباتهم يوميا.

إذ ارتفعت أسعار القمح بنحو 30% ليصل سعر كيس القمح سعة الخمسين كيلو إلى 7.5 ألف ريال ما يعادل نحو 30 دولارا.

فيما ارتفع سعر الأرز بنحو 25% ليصل سعر الكيس حجم الأربعين كيلو الى نحو 13.5 ألف ريال ما يعادل نحو 45 دولارا، هذا وارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى نحو 4 آلاف ريال ما يعادل نحو 16 دولارا.

وارتفع سعر عبوة البنزين العشرين لترا إلى نحو 5.5 ألف ريال، ما يعادل نحو 22 دولارا.

وكشف تقييم مشترك أجرته الأمم المتحدة وشركاؤها أن عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام في الأمن الغذائي، ارتفع بـ 21% في 7 أشهر ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 17 مليون يمني. الأمر الذي دفع أكثر من 60% من الأسر اليمنية إلى الحد من كميات الطعام المستهلكة أو حتى تقليل عدد وجباتهم يوميا.

وتبقى التوقعات تشير إلى استمرار التدهور في سوء التغذية والأمن الغذائي هذا العام.

وطالبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في اليمن هذا العام بالحصول على تمويل بـ 48.4 مليون دولار لمساعدة نحو 3 ملايين يمني.

وكانت المنظمة قد طالبت العام الماضي بدعم قدره 25 مليون دولار، ولكنها لم تحصل سوى على 29% من التمويل فقط، مما أدى إلى حصول فجوة في الاستجابة لاحتياجات الأمن الغذائي.