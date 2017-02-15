فيتش تثبت التصنيف السيادي للبحرين عند BB+

ثبتت وكالةُ فيتش التصنيف السيادي للبحرين عند "'BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فيتش إن تصنيفَ البحرين تدعمُه عوامل منها الدخل الفردي المرتفع ومؤشرات التنمية البشرية، فضلاً عن وجودِ قطاع مالي متقدم ومرونة التمويل الخارجي بفضل الدعم القوي من دول الخليج.

وتوقعت فيتش تراجعَ عجز الموازنة البحرينية إلى 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضاً من 13.6% العام الماضي.

وأشارت إلى أن البحرين تحتاجُ إلى متوسط سعر للنفط عند 84 دولاراً لتصلَ إلى نقطة التعادل في الميزانية، وهو رقمٌ يزيدُ كثيراً عن الأسعار المتوقعة للنفط هذا العام.

كما توقعت فيتش أن تقترضَ البحرين 3.2 مليار دولار من الخارج هذا العام، و2.2 مليار دولار العام المقبل، لتمويلِ عجز الميزانية.