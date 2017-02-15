"دومتي":نتوقع استقرار أسعار السلع المصرية بالنصف الثاني

تعتزم شركة "دومتي" ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه في السوق المصرية خلال العام الحالي.

وستخصص الشركة جزءا كبيرا منها لشراء سيارات توزيع لزيادة قدرة التوزيع للشركة، فيما يوجه الجزء الآخر لإضافة ماكينات تصنيع جديدة.

كما تعتزم دومتي افتتاح خط إنتاج جديد للمخبوزات بطاقة مليوني قطعة شهرياً، وتشغيل خط جديد للجبن الرومي بطاقة تتراوح بين 3 و4 آلاف طن شهرياً خلال العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العربية للصناعات الغذائية "دومتي" محمد الدماطي إن عام 2016 كان صعباً على صعيد المنافسة وإن الشركة استطاعت الحفاظ على حصتها السوقية مع زيادة أسعار البيع لمواكبة آثار التعويم وارتفاع سعر الدولار.

وأكد الدماطي في مقابلة مع "العربية" على استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الاستثمارية لعام 2017، مع ترقب استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى حرص الشركة على العودة إلى معدلات الربحية المستهدفة.

وأوضح الدماطي أن هناك تأثرا في حجم مبيعات الشركة نتيجة أوضاع الجنيه، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية بنحو 80% إلى 100% في يناير 2017 مقارنة بالفترة عينها من العام 2016.

من جهة أخرى، قال محمد الدماطى إن الشركة مستمرة في استكمال خطتها التوسعية التي بدأتها العام الماضي، مع إيقاف الدخول في أي مشروعات جديدة، متوقعاً استقرار أسعار الصرف ومن ثم أسعار السلع بالنصف الثاني 2017 . علماً أن أسعار المنتجات قد ارتفعت بين 50 إلى 70% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أنه في حال استمرار سعر صرف الدولار بمعدلاته الحالية ستحدث أزمة كبيرة وضياع للقوى الشرائية ووصول معدلات التضخم لمستوى غير عادي.

وقال إن الشركة قامت برفع الأسعار بنسبة 20% ما بين أكتوبر ونوفمبر، ولحقت بها زيادة بنسبة 15% خلال ديسمبر.

وكانت دومتى قد حققت نموا في مبيعات السوق المحلي خلال عام 2016 بنسبة 13%.

وتستحوذ "دومتي" على 40% من سوق الجُبن و7% من سوق العصير في السوق المحلي، وتصدر 6% من إنتاجها لدول الخليج والأردن ولبنان بجانب إيطاليا وروسيا وشرق إفريقيا.