"هيئة سوق المال" تعتمد لائحة حوكمة الشركات المدرجة

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية لائحة حوكمة الشركات الجديدة، والتي تضمنت وضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى.

ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية.

ويُعمل بلائحة حوكمة الشركات ابتداءً من 22 أبريل المقبل، باستثناء الأحكام الواردة أدناه والتي سيعمل بها ابتداءً من 31 يناير 2017:

- الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 22

- الفقرة (3) من المادة 22

- الفقرة (4) من المادة 22

- الفقرة (5) من المادة 22

- الفقرة (1)من المادة 23

- الفقرة(2) من المادة 23

- والفقرة (1) من المادة 25

- المادة 28

- المادة 56

- الفقرة (ب) من المادة 60

- المادة 61

- المادة 62

- الفقرة (ب) من المادة 64

- الفقرة (1) من المادة 65

- الفقرة(3) من المادة 65

- الفقرة(5) من المادة 65

- الفقرة(6) من المادة 65

- الفقرة(8)من المادة 65

- الفقرة(9) من المادة 65

- المادة 84

- المادة 86

- المادة 89

- الفقرة (5) من المادة 90

- الفقرة (7) من المادة 90

- الفقرة (11) من المادة 90

- الفقرة (12) من المادة 90

- الفقرة (32) من المادة 90

- الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 93

- المادة 94

وذكرت الهيئة في بيان، نشر على موقع "تداول" أن على مجالس إدارة شركات المساهمة المدرجة التي تنتهي سنتها المالية في 31 يناير وما بعد استيفاء جميع المتطلبات الواردة في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات عند إعداد واعتماد تقرير مجلس الإدارة الذي سيتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة.

وتهدف لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته.

إلى جانب إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها.