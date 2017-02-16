جدوى للاستثمار: التجزئة من أضعف القطاعات نموا بـ2017

توقع رئيس إدارة الأبحاث لدى شركة جدوى للاستثمار كبير الاقتصاديين فهد التركي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 10.4 مليون برميل يوميا، وهذا ما سينتج عنه انكماش في القطاع النفطي بنحو 0.3% نتيجة امتثال المملكة باتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج.

وفي حين يرى التقرير جدوى للاستثمار أن الاقتصاد غير النفطي سيتعافى من أدنى مستوياته منذ 25 عاماً ولكن بشكل طفيف، يرجع التركي تفاؤله بنمو القطاع غير النفطي إلى السياسات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2016، والتي شكلت نقطة تحول في إدارة الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها برنامج التوازن المالي الذي وضع خارطة الطريق لسياسة المالية في المملكة.

وفي سياق منفصل، رجح التركي نمو قطاعي التعدين وملكية المساكن بنحو 7.5% في 2017، مؤكداً أن قطاع التجزئة سيكون الأضعف نمواً في السوق السعودية.

وبحسب جدوى للاستثمار، فإن التوقعات بارتداد أسعار النفط صعودا، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، سيؤديان إلى تقلص عجز الميزانية إلى ما دون الـ 10% هذا العام.

وفي هذا السياق، توقع التركي أن يتراوح سعر خام برنت عند 55 دولارا، وهي أفضل من التوقعات التي بنيت عليها الميزانية السعودية، متوقعاً عجز الميزانية عند 6.1% مقارنة بتوقعات الحكومة عند 7.5%.

وعن أسواق النفط، فرجح تذبذب الأسعار خلال العام الجاري، في ظل مواجهتها لمخاطر عدة، من بينها، احتمال عدم التزام دول أوبك باتفاق خفض الإنتاج، والتوقعات بزيادة إنتاج النفط الأميركي وسياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وفي المقابل، قد تستفيد الأسعار في حال إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي قد تؤدي إلى انخفاض إمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا.