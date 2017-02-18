صرف حساب المواطن بحاجة لحساب بنكي نشط وغير موقوف

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن في السعودية أن صرف المبالغ النقدية ضمن البرنامج بحاجة إلى حساب بنكي نشط وغير متوقف.

وبحسب معلومات تلقاها موقع "العربية.نت" من المسؤولين عن البرنامج فإن أصحاب الحسابات البنكية الموقوفة وغير المفعلة بإمكانهم التسجيل حالياً في برنامج حساب المواطن.

وأكدوا أنه لا صحة تماماً لما يشاع بشأن تحديد الحد الأعلى لدخل المستحقين للبدل النقدي 20.160 ريالا، حيث يعتبر ذلك مثالا توضيحيا فقط، والصحيح أن السياسات لم تقر حتى الآن.

كما يحق للمرأة التقدم كرب أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل.

يذكر أن عدد الأسر السعودية التي سجلت في البرنامج حتى الجمعة 17 شباط/فبراير، بلغ 2.954 مليون أسرة بما مجموعه 10.13 مليون مواطن.

