"صندوق النقد" قد يسهم بـ5 مليارات يورو في إنقاذ اليونان

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في تقرير أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يسهم بما يصل إلى 5 مليارات يورو ما يعادل 5.33 مليار دولار في حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان.

وقالت المجلة إن المقرضين يتوقعون حاليا إسهاما بهذا الحجم بعدما كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم الإسهام إلى 16 مليار يورو.

لكن مشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ غير مؤكدة. في حين قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن برلين تعتبر مشاركة الصندوق ضرورية.

وذكر تقرير دير شبيجل أن صندوق النقد الدولي يشارك الآن المقرضين الأوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضا مبدئيا في الموازنة نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكي تحصل على مساعدات جديدة.