400 مشارك في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة غداً

ينطلق ملتقى "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" غدا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمشاركة 400 منشأة من 7 قطاعات مختلفة، بهدف بناء علاقات تجارية متنوعة.

ويأتي الملتقى بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشراكة معرفية مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، فيما يهدف لخلق بيئة فعَّالة للتواصل بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وقال مدير الملتقى أنس عبده، إن الملتقى امتداد لمبادرة شركات الوطن في عامها الثاني، فيما يتميز بوجود 400 منشأة صغيرة ومتوسطة في نفس الحدث مع عدم وجود متحدثين ومحاضرات، مع اقتصاره على أصحاب المنشآت فقط.

وأضاف عبده أن الملتقى يركِّز على إعادة تعريف مفهوم الملتقيات الرامية إلى تقليل أعداد المتحدثين مع التأكيد على كثرة التواصل، كما يستهدف مشاركة التحديات وفرص النجاح لأصحاب المنشآت، ومواكبة لرؤية 2030 في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن برنامج الملتقى عبارة عن يوم كامل يتضمَّن أنشطة مختلفة، تتمثل في التعريف بالمنشأة في 10 إجابات، وتعارُف في 60 ثانية، ومناقشة عملية عن التواصل، وتوثيق التعريف بالمنشأة، مع وقت حر للتواصل بين المنشآت.

ويختتم الملتقى بجلسة تحوي نقاشات سريعة مع ممثلي هيئة المنشآت، كلية الأمير محمد بن سلمان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى توفير مجتمع إلكتروني خاص على تطبيق "منصة" يساعد أصحاب المنشآت على التعارف وتبادل المنافع خلال وبعد الملتقى.