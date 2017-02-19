إيران تتوقع إنتاج 4 ملايين برميل بحلول منتصف أبريل

نُقل عن علي كاردور، رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله، إن إيران تتوقع أن يصل إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول منتصف أبريل/نيسان أي بعد شهر من الموعد المقرر.

وقالت إيران إن إنتاجها اليومي خلال شهر يناير/كانون الثاني قارب على 3.9 مليون برميل.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن كاردور قوله "كان من المقرر أن نصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا. بحلول نهاية السنة (الإيرانية في 20 مارس) سيتحقق هذا بتأخير مدته شهر".

وأضاف "بالطبع بلغ إنتاج إيران من النفط الخام 4.2 مليون برميل يوميا في مرحلة ما لكنه تراجع فيما بعد".

ووفقا لاتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه أوبك في ديسمبر/كانون الأول سمح لإيران بزيادة إنتاجها بشكل بسيط عن معدلاته في أكتوبر/تشرين الأول. وكانت طهران تطالب منذ فترة بالسماح لها بإعادة نصيبها في السوق الذي كانت فقدته بعد العقوبات التي فرضها عليها الغرب.