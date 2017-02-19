HSBC يتوقع تحسن بيئة العمل في السعودية خلال 2017

توقع بنك HSBC تحسن بيئة العمل في #السعودية خلال العام الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط والتقدم في تطبيق رؤية 2030.

وأشار البنك إلى أن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ستحسن الإنتاجية وستقوي الاقتصاد وإن خلقت تحديات قصيرة الأمد.

وأوضح تقرير HSBC أن تخفيف الدعم لقطاع الطاقة وفرض الضرائب وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، قد تؤثر على إيرادات بعض الشركات وبالتالي فإنه يفضل القطاعات الأقل تأثرا بمتغيرات الإنفاق الحكومي، محذرا من قطاعات الإنشاءات والإسمنت والتصنيع.

وفي المقابل يرى HSBC أن النظرة إيجابية لقطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والبنوك والصحة التي لا تعتمد فقط على الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بتوقعات دخول السوق السعودية لمؤشر MSCI بحلول 2019 يرى التقرير أن وزن هذه السوق باستثناء أرامكو سيكون 2.6%.