دانة غاز تعدل بياناتها من الربح للخسارة بـ88مليون دولار

قامت "دانة غاز" بمراجعة بياناتها المالية غير المدققة لعام 2016، لتسجل خسائر بقيمة 88 مليون دولار، وذلك بدلا من أرباح كانت قد أعلنتها سابقا لهذه الفترة بـ 33 مليون دولار.

وكانت "دانة غاز" قد أشارت إلى أن محكمة لندن للتحكيم الدولي ألزمت حكومة إقليم كردستان بدفع 121 مليون دولار لتحالف تقوده الشركة مع شركتي نفط الهلال وPearl Petroleum لسداد المبالغ المستحقة عن مبيعات الغاز وغاز البترول المسال التي تم تحميلها من قبل أو نيابة عن حكومة إقليم كردستان ما بين تاريخ 30 يونيو/حزيران 2015 و31 مارس/آذار 2016.

كما أشارت "دانة غاز" إلى أن هيئة التحكيم حكمت لصالح شركة Pearl Petroleum على فائدة ليبور +2% يتم قيدها على المستحقات المتأخرة.